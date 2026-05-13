الدوري المصري

البنك الأهلي

2 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

1 0
22:30

برشلونة

"بسبب لاعب سابق".. تفاصيل إيقاف القيد رقم 17 لنادي الزمالك

كتب : يوسف محمد

10:12 م 13/05/2026 تعديل في 11:39 م
    سامسون أكينيولا
    سامسون اكينيولا
    البنيني سامسون
    سامسون
    البنيني سامسون لاعب الزمالك
    سامسون
    سامسون
    البنيني سامسون
    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
    سامسون
    سامسون - الزمالك
    سامسون أكينيولا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ قليل، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب سامسون أكينولا لدى النادي.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية كبيرة، تسبب في إيقاف القيد لأكثر من مرة للنادي، بسبب عدد من القضايا للمدربين ولاعبين وصل عددهم لـ16 قضية في الفترة الأخيرة.

تفاصيل إيقاف قيد نادي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إيقاف القيد الذي تم توقيعه هذه المرة على الزمالك، جاء بسبب المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق سامسون أكينولا".


وأضاف: "قيمة مستحقات أكينولا لدى الفارس الأبيض، تصل إلى 450 ألف دولار، وهو ما تسبب في إيقاف القيد رقم 17 للأبيض".

أرقام أكينولا مع الزمالك

وكان أكينولا انضم إلى نادي الزمالك، في عام 2022 قادما من نادي كاركاس الفنزويلي، إلا أن لم يستمر كثيرا مع الأبيض، حي رحل عن الفريق في نوفمبر 2024.

وشارك أكينولا مع الأبيض خلال عامين مع الفريق، في 37 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

