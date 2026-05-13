أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ قليل، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب سامسون أكينولا لدى النادي.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية كبيرة، تسبب في إيقاف القيد لأكثر من مرة للنادي، بسبب عدد من القضايا للمدربين ولاعبين وصل عددهم لـ16 قضية في الفترة الأخيرة.

تفاصيل إيقاف قيد نادي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إيقاف القيد الذي تم توقيعه هذه المرة على الزمالك، جاء بسبب المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق سامسون أكينولا".



وأضاف: "قيمة مستحقات أكينولا لدى الفارس الأبيض، تصل إلى 450 ألف دولار، وهو ما تسبب في إيقاف القيد رقم 17 للأبيض".

أرقام أكينولا مع الزمالك

وكان أكينولا انضم إلى نادي الزمالك، في عام 2022 قادما من نادي كاركاس الفنزويلي، إلا أن لم يستمر كثيرا مع الأبيض، حي رحل عن الفريق في نوفمبر 2024.

وشارك أكينولا مع الأبيض خلال عامين مع الفريق، في 37 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

