كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن آخر تطورات موقف مصابي الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تُقام المباراة، بين الزمالك واتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم اللقب القاري.

موقف مصابي الزمالك

وأوضح المصدر أن محمد السيد أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليقترب من العودة إلى حسابات الجهاز الفني خلال اللقاء المرتقب.

في المقابل، يواصل عمر جابر تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وسط حالة من الترقب لموقفه النهائي خلال الساعات المقبلة، لحسم إمكانية لحاقه بالمباراة.

ويأمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، في استعادة أكبر عدد ممكن من العناصر الأساسية، قبل المواجهة المصيرية التي يحتاج خلالها الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بالبطولة.

