الدوري المصري

زد

3 2
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

أحدهما أصبح جاهزا.. مصراوي يكشف موقف مصابي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

05:35 م 13/05/2026
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    مبارة الأهلي والزمالك
    جماهير الزمالك
    الزمالك
    نادي الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك وسموحة
    الزمالك
    الزمالك ارشيفية
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة
    بعثة الزمالك
    الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن آخر تطورات موقف مصابي الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تُقام المباراة، بين الزمالك واتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم اللقب القاري.

موقف مصابي الزمالك

وأوضح المصدر أن محمد السيد أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليقترب من العودة إلى حسابات الجهاز الفني خلال اللقاء المرتقب.

في المقابل، يواصل عمر جابر تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وسط حالة من الترقب لموقفه النهائي خلال الساعات المقبلة، لحسم إمكانية لحاقه بالمباراة.

ويأمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، في استعادة أكبر عدد ممكن من العناصر الأساسية، قبل المواجهة المصيرية التي يحتاج خلالها الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بالبطولة.

إيران تعلن منع وصول الأسلحة الأمريكية إلى قواعد المنطقة والسيطرة على هرمز
من ١٥ نقطة.. بيان مشترك لمصر وأوغندا بعد زيارة الرئيس السيسي لـ "عنتيبي"
ليلى أحمد زاهر تستعرض إطلالتها في مهرجان كان والجمهور: "أجمل مامي"
وزير البترول: لا انقطاعات للكهرباء خلال صيف 2026
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
