محمود علاء ينقذ الاتحاد السكندري من دوامة الهبوط

قاد المدافع محمود علاء، فريق الاتحاد السكندري لتحقيق فوزًا هامًا على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط للدوري المصري.

وسجل محمود علاء مدافع الزمالك السابق والاتحاد الحالي، هدف اللقاء الوحيد لزعيم الثغر في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السكندري 1-0.

بهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 32 في المركز التاسع بمجموعة الهبوط، وينجو من شبح الهبوط بشكل رسمي.

من جانبه أشاد خالد بيومي بهدف محمود علاء وكتب عبر حسابه الرسمي علي منصة "إكس": "لقد وصل المدافع محمود علاء إلى 50 هدفًا في مسيرته الكروية، وهذا إنجاز يستحق التقدير، خصوصًا عند مقارنته ببعض المهاجمين في الدوري المصري الذين لم يحققوا هذا الرقم على مدار تاريخهم الكروي. تهانينا لمحمود على هذا الإنجاز الرائع.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يفاوض البرتغالي كارلوس كارفهال لتدريب الفريق.. ما التفاصيل؟



زيادة 3 أضعاف.. الأهلي يتحرك لحسم مصير إمام عاشور ويخطر اللاعب



