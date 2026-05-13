مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

2 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

1 0
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

محمود علاء ينقذ الاتحاد السكندري من دوامة الهبوط

كتب : محمد عبد الهادي

10:34 م 13/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء الاتحاد السكندري
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 5
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 11
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 12
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 9
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 2
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 3
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 6
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 7
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 13
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 8
  • عرض 13 صورة
    محمود علاء 14

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد المدافع محمود علاء، فريق الاتحاد السكندري لتحقيق فوزًا هامًا على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط للدوري المصري.

وسجل محمود علاء مدافع الزمالك السابق والاتحاد الحالي، هدف اللقاء الوحيد لزعيم الثغر في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السكندري 1-0.

بهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 32 في المركز التاسع بمجموعة الهبوط، وينجو من شبح الهبوط بشكل رسمي.

من جانبه أشاد خالد بيومي بهدف محمود علاء وكتب عبر حسابه الرسمي علي منصة "إكس": "لقد وصل المدافع محمود علاء إلى 50 هدفًا في مسيرته الكروية، وهذا إنجاز يستحق التقدير، خصوصًا عند مقارنته ببعض المهاجمين في الدوري المصري الذين لم يحققوا هذا الرقم على مدار تاريخهم الكروي. تهانينا لمحمود على هذا الإنجاز الرائع.

اقرأ أيضًا:
الأهلي يفاوض البرتغالي كارلوس كارفهال لتدريب الفريق.. ما التفاصيل؟

زيادة 3 أضعاف.. الأهلي يتحرك لحسم مصير إمام عاشور ويخطر اللاعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود علاء الاتحاد السكندري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
حوادث وقضايا

السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
"بسبب لاعب سابق".. تفاصيل إيقاف القيد رقم 17 لنادي الزمالك
رياضة محلية

"بسبب لاعب سابق".. تفاصيل إيقاف القيد رقم 17 لنادي الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا