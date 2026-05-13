الدوري المصري

البنك الأهلي

2 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

أول تعليق من حرس الحدود لـ مصراوي بعد التعادل مع المقاولون العرب

كتب : رمضان حسن

09:11 م 13/05/2026
  عرض 6 صورة
  عرض 6 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  عرض 6 صورة
    فريق حرس الحدود
  عرض 6 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود
  عرض 6 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (3)
  عرض 6 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (2)

تعادل حرس الحدود مع نادي المقاولون العرب دون أهداف في مباراة ضمن منافسات مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، ما يجعله يواجه خطر الهبوط إلى دوري المحترفين بالموسم المقبل.

أول تعليق من حرس الحدود بعد التعادل مع المقاولون العرب

وفي إطار هذا السياق، قال المنسق الإعلامي للحدود، محمد عزمي، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنهم يواجهون سوء توفيق غريب هذا الموسم وهو ما حدث في أكثر من مباراة.

وأكد في تصريحاته أن هيثم شعبان المدير الفني الحالي للفريق، تحمل المسؤولية من يوم 29 يناير الماضي، رغم أنه لم يشارك في بناء الفريق واختيارات اللاعبين لكنه قدم مستويات قوية رغم سوء التوفيق.

ولفت إلى أن الجهاز الفني يجتهد وفقا لإمكانيات اللاعبين ويبذل طاقته أملا في الفوز بالمباريات القادمة من الدوري وتعثر المنافسين للنجاة من خطر الهبوط.

وأوضح ان إدارة النادي تساند الجهاز الفني واللاعبين للبقاء في الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

وادي دجلة: 48 نقطة

زد: 46 نقطة

البنك الأهلي: 43 نقطة

بتروجيت: 41 نقطة

الجونة: 39 نقطة

فيوتشر: 35 نقطة

طلائع الجيش: 34 نقطة

المقاولون العرب: 33 نقطة

الاتحاد السكندري: 32 نقطة

غزل المحلة: 31 نقطة

كهرباء الإسماعيلية: 30 نقطة

حرس الحدود: 23 نقطة

فاركو: 22 نقطة

الإسماعيلي: 19 نقطة

"بسبب لاعب سابق".. تفاصيل إيقاف القيد رقم 17 لنادي الزمالك
بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
تهديد مشاريع الطرق.. ماذا سيحدث إذا علق ترامب ضريبة البنزين في أمريكا؟
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
