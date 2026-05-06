أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه استقدام طاقم حكام أجانب لإدارة مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 20 مايو المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الختامية من مجموعة التتويج في المسابقة المحلية.

وأكد الزمالك في خطابه الموجه إلى الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتحمل كافة التكاليف المالية الخاصة باستقدام الطاقم التحكيمي الأجنبي.

الزمالك يفوز على سموحة ويواصل التصدر

وكان الزمالك قد واصل نتائجه الإيجابية في الدوري، بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على استاد برج العرب، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة وينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.