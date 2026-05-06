استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وفد من نقابة المهندسين، يضم المهندس محمد كمال، مفوض النقيب العام للمهندسين بجنوب سيناء ومؤسس مقر النقابة، والمهندس حماده ناصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب بجنوب سيناء، لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد سيناء، وبحث آليات افتتاح وبدء تشغيل مقر نقابة المهندسين بمدينة الطور.

بحث الترتيبات الخاصة بافتتاح مقر النقابة

وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بافتتاح وبدء تشغيل مقر نقابة المهندسين بمدينة الطور، والتي تعد الأولى من نوعها داخل المحافظة، بما يسهم في تفعيل الدور المهني والخدمي للنقابة، وتعزيز مساهمتها في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها جنوب سيناء.

تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والنقابة

وأكد محافظ جنوب سيناء، أهمية الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين باعتبارها بيت خبرة واستشاريًا للدولة في مختلف المشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والنقابة، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ المشروعات القومية.

الإشادة بدور الكوادر الهندسية

كما أشاد بدور الكوادر الهندسية في دعم خطط التنمية والبنية التحتية، خاصة في مشروعات مياه الشرب والخدمات الحيوية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين جميع الجهات، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإشادة بدور المحافظة

ومن جانبهما، أعرب وفد نقابة المهندسين عن تقديرهم لجهود المحافظة وحرصها على دعم إنشاء مقر للنقابة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للعمل النقابي والهندسي بجنوب سيناء.