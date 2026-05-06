ملاحقة أمنية تنهي مغامرة متحرشي الدراجة النارية في شوارع سوهاج

كتب : علاء عمران

03:36 م 06/05/2026

سقوط شابين تحرشا بفتاة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية خلف آخر بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بالطريق العام بسوهاج.

تحديد وضبط الدراجة والمتهمين


بالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة ومرافقه، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم.

اعترافات المتهمين


بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

