أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام 2026، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، موضحة أن الامتحانات ستنطلق يوم 11 مايو بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ المواد الأساسية اعتبارًا من يوم 16 مايو وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، مع تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024.

نظام الامتحانات بين الورقي والإلكتروني

أوضحت المديرية أن الامتحانات ستُعقد بنظامين مختلفين، حيث يؤدي بعض الطلاب الاختبارات ورقيًا، خاصة فئات طلاب المنازل، ومن واجهوا مشكلات تقنية، وكذلك الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو الذين يدرسون في مدارس تفتقر إلى خدمة الإنترنت، وفي المقابل، يؤدي باقي الطلاب الامتحانات إلكترونيًا وفق المنظومة المعتمدة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة الالتزام بتنفيذ الامتحانات في مواعيدها المحددة دون تأجيل، حتى في حال تزامنها مع إجازات رسمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل اللجان لضمان سلامة الطلاب.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2026

-الإثنين 11 مايو: اللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 12 مايو: التربية الدينية.

-الأربعاء 13 مايو: البرمجة والذكاء الاصطناعي.

-السبت 16 مايو: اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

-الإثنين 18 مايو: اللغة العربية.

-الأربعاء 20 مايو: الرياضيات.

-السبت 23 مايو: العلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق.