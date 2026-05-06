دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

بعد 4 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى الجزائر قبل موقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:21 م 06/05/2026
    الونش وعمر جابر أثناء توجه بعثة الزمالك إلى الجزائر
    الزمالك
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بعد رحلة استغرقت نحو 4 ساعات، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل على ملعب 5 يوليو 1962، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وكان في استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية في الجزائر، برئاسة السفير عبد اللطيف اللايح، لتسهيل إجراءات دخول الفريق فور وصوله.

قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – محمد السيد – يوسف وائل “فرنسي” – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري

ويخوض الزمالك المباراة بطموحات كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، قبل العودة لخوض لقاء الإياب في القاهرة.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر
الصحة تكشف تفاصيل مجانية أول ولادة طبيعية بالمستشفيات الحكومية
بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
ترامب لإيران: إما الموافقة على مقترحنا أو القصف
