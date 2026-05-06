وصلت بعثة نادي الزمالك إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بعد رحلة استغرقت نحو 4 ساعات، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل على ملعب 5 يوليو 1962، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وكان في استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية في الجزائر، برئاسة السفير عبد اللطيف اللايح، لتسهيل إجراءات دخول الفريق فور وصوله.

قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – محمد السيد – يوسف وائل “فرنسي” – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري

