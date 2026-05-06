إعلان

إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف

كتب : محمد أبو بكر

02:54 م 06/05/2026

وزارة العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.

وأعلن الوزيران خلال الاجتماع إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وهي خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج الشهادة لاستخدامها في التقديم لفرص العمل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب العمل.

تجربة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم الطلب على مدار الساعة


وتستهدف الخدمة الجديدة تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم الطلب على مدار الساعة، مع ضمان الدقة والسرعة في التنفيذ عبر منظومة رقمية مؤمنة، بما يعزز الشفافية وحوكمة البيانات ويقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

كما تسهم الخدمة في دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات رقمية محدثة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وربط الجهات الحكومية.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات وزارة العمل وإتمام خطوات استخراج الشهادة إلكترونيًا، على أن يتم الرد خلال 24 ساعة، مع إمكانية طباعة الشهادة أو إرسالها إلكترونيًا لجهة العمل.

منصة مصر الرقمية تضم أكثر من 220 خدمة حكومية


وأكد وزير الاتصالات أن منصة مصر الرقمية تضم أكثر من 220 خدمة حكومية، مع خطة لإضافة نحو 50 خدمة جديدة بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى استمرار التوسع في الخدمات الرقمية ضمن استراتيجية مصر الرقمية.

وأكد وزير العمل أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، وتسهم في تقليل التكدس بمكاتب العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب دعم التحول نحو الإدارة الرقمية الحديثة.

وأشار إلى استمرار التعاون مع وزارة الاتصالات في رقمنة 13 خدمة جديدة حتى نهاية 2026، من بينها خدمات قياس المهارة ومزاولة المهنة وتصاريح العمل والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب الرقمي لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، حيث تمت مناقشة خطط تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار دعم التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل التحول الرقمي مصر الرقمية وزارة الاتصالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكسر حاجز الـ53 مليار دولار لأول مرة في تاريخه
أخبار البنوك

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكسر حاجز الـ53 مليار دولار لأول مرة في تاريخه
إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف
أخبار مصر

إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف
مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
زووم

مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
رياضة محلية

مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
أول تعليق من الزمالك على إيقاف القيد الـ16.. وما فعله ممدوح عباس
رياضة محلية

أول تعليق من الزمالك على إيقاف القيد الـ16.. وما فعله ممدوح عباس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي