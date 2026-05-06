وثقت كاميرا موقع "مصراوي" لحظات مؤثرة من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث ظهر عدد من نجوم الفن في حالة من الحزن، من بينهم مصطفى قمر، إيهاب توفيق، محمد ثروت، وسلاف فواخرجي.

كما شهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم هالة سرحان، ميرفت أمين، فيفي عبده، حلمي عبد الباقي، لبلبة، أحمد موسى، وخالد الجندي، وبدت عليهم ملامح الحزن.

صلاة الجنازة على هاني شاكر

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر بعد قليل، عقب صلاة الظهر، بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

وكان جثمان الفنان الراحل قد غادر مستشفى الشيخ زايد التخصصي منذ قليل، متجها إلى مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة.

معلومات عن هاني شاكر

يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي".

اقرأ أيضًا:

بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر





خالد الجندي وإيهاب توفيق في جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد





مع زوجها وأولادها.. أحدث ظهور لـ هاجر أحمد والجمهور يغازلها (صور)





"كل ما تكبري تحلوي".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أزرق جريء (صور)



