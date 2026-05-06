إعلان

مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر

كتب : نوران أسامة

12:53 م 06/05/2026 تعديل في 02:32 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الشيخ خالد الجندي من جنازة هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    إيهاب توفيق من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    طارق علام من جنازة الراحل هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    سلاف فواخرجي من جنازة هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    محمد ثروت من جنازة الفنانالراحل هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    مصطفى قمر في حالة من الحزن
  • عرض 9 صورة
    مصطفى قمر من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    مصطفىى قمر من جنازة هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وثقت كاميرا موقع "مصراوي" لحظات مؤثرة من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث ظهر عدد من نجوم الفن في حالة من الحزن، من بينهم مصطفى قمر، إيهاب توفيق، محمد ثروت، وسلاف فواخرجي.

كما شهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم هالة سرحان، ميرفت أمين، فيفي عبده، حلمي عبد الباقي، لبلبة، أحمد موسى، وخالد الجندي، وبدت عليهم ملامح الحزن.

صلاة الجنازة على هاني شاكر

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر بعد قليل، عقب صلاة الظهر، بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

وكان جثمان الفنان الراحل قد غادر مستشفى الشيخ زايد التخصصي منذ قليل، متجها إلى مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة.

معلومات عن هاني شاكر

يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.
وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي".

اقرأ أيضًا:
بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر

خالد الجندي وإيهاب توفيق في جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد

مع زوجها وأولادها.. أحدث ظهور لـ هاجر أحمد والجمهور يغازلها (صور)

"كل ما تكبري تحلوي".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أزرق جريء (صور)

مسجد أبو شقة جنازة هاني شاكر هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
أخبار المحافظات

لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
رياضة محلية

مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
أول تعليق من إيران على مقترح أمريكا الجديد لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

أول تعليق من إيران على مقترح أمريكا الجديد لوقف الحرب
القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
حوادث وقضايا

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
سيناريوهان.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا؟
رياضة محلية

سيناريوهان.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي