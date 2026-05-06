مقابل 25 مليون جنيه.. الكشف عن سبب القضية الـ16 ضد الزمالك

كتب : محمد خيري

02:56 م 06/05/2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك، لتصبح القضية رقم 16 التي تطال النادي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد الشكاوى المالية المقدمة ضده.

وكشفت مصادر أن القضية الجديدة تعود إلى مستحقات مالية متأخرة تخص المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، إلى جانب جهازه المعاون.

تفاصيل مستحقات فيريرا

وبحسب التفاصيل، فإن الأزمة تتعلق بباقي عقد فيريرا الذي يمتد لنحو 8 أشهر، بقيمة تقارب 450 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 25 مليون جنيه مصري، وهي المستحقات التي لم يحصل عليها المدرب ومساعدوه، ما دفعهم للتقدم بشكوى رسمية لدى فيفا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الزمالك سلسلة من القضايا المالية المتراكمة، والتي أثرت على موقفه من تسجيل لاعبين جدد، وأدت إلى صدور قرارات متكررة بإيقاف القيد خلال الفترة الماضية.

