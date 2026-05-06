من الترقوة للركبة.. 3 إصابات تضرب إمام عاشور خلال أقل من عام

كتب : هند عواد

02:24 م 06/05/2026 تعديل في 04:01 م
    إصابة إمام عاشور (3)
    إصابة إمام عاشور (4)
    إصابة إمام عاشور (5)
    إمام عاشور (2)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)

تعرض إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة الفريق ضد إنبي، مساء أمس، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتعتبر هذه الإصابة الثالثة التي يتعرض لها إمام عاشور، خلال أقل من عام، بداية من خلع في الكتف مرورا بالإصابة بفيروس كبدي وصولا إلى إصابته في الركبة.

تعرض عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، وغادر الملعب على نقالة، قبل أن يتوجه إلى أقرب مستشفى.

وقال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور تعرض لإصابة على مستوى الركبة، ولكن سيتم حسم حجم الإصابة بناءً على الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي التي يخضع لها اللاعب.

إصابتان سابقتان خلال 93 يومًا وغياب 141 يوما

قبل 8 أشهر تعرض إمام عاشور للإصابة بفيروس A الكبدي، وذلك بعدما غادر مباراة إنبي، يوم 14 سبتمبر 2025، متأثرًا بآلام في البطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وغاب بسببها لمدة 62 يوما.

وكانت تلك الإصابة هي الثانية لإمام عاشور، خلال 3 أشهر فقط (93 يومًا)، ففي 15 يونيو من نفس العام، وخلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، خرج عاشور في الدقيقة 12 باكيًا، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وغاب عن باقي مباريات الأهلي في البطولة أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، وغاب أيضًا عن انطلاقة الدوري المصري الممتاز، وذلك لـ 79 يوما متواصلة.

مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
