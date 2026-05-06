بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن لقب الدوري المصري هذا الموسم كان في متناول الفريق، لكنه ضاع في النهاية بسبب أخطاء وتفاصيل أثرت على المشوار.

وقال السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "أسهل دوري ضاع، والمنافسين كانوا بيساعدونا كمان، لكن الأداء العام لـ نادي الزمالك مكنش كويس خالص".

وأضاف أن بعض المدربين قد تصلهم معلومات غير دقيقة عن اللاعبين، وهو ما يؤثر على قراراتهم الفنية، موضحًا: "ممكن يكون في حد موصل له معلومات غلط عن بعض اللاعبين، وده حصل معايا قبل كده".

الدوري ضاع من النادي الأهلي

وتابع: "حصل معايا نفس الموقف مع مانويل جوزيه، المدرب ساعات بيسمع كلام وياخد فكرة مش كويسة عن اللاعبين، لكن في المقابل جوزيه كان مبيسمعش كلام حد وبيعتمد على رؤيته فقط".

وأشار إلى صعوبة مواجهة الفرق التي تعتمد على التنظيم الدفاعي، قائلًا: "الفرق كلها كانت بتقفل الخطوط، لكن عندك لاعيبة مميزة زي حسين الشحات، دول لاعيبة شوارع وعارفين الكرة".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالدور الهجومي لبعض اللاعبين، وعلى رأسهم أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن منحه حرية أكبر داخل الملعب ساهم في تحسين الأداء الهجومي بشكل واضح.