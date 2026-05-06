إحباط غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في توجيه ضربة قوية لأحد العناصر الجنائية، بعدما تمكنت من إحباط محاولة غسل أموال تقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية متعددة وشراء عدد من العقارات، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال.

استغلال أنشطة وعقارات لإخفاء المصدر

وكشفت التحريات أن العنصر الجنائي استغل العائدات المالية المتحصلة من تجارة المواد المخدرة في تكوين ثروة كبيرة، شملت ممتلكات وعقارات وأنشطة تجارية متنوعة، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي وإظهارها كأموال مشروعة.

حصر الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي إطار ملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من حصر ممتلكات المتهم ورصد كافة الأنشطة المرتبطة بعمليات غسل الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات وملاحقة المتورطين في غسل الأموال الناتجة عنها.