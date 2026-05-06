مصر وقطر تؤكدان: الدبلوماسية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة في المنطقة

كتب : وكالات

03:00 م 06/05/2026

مصر وقطر

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، اليوم الأربعاء.

الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول سبل دفع جهود خفض التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق الكامل والوثيق بين مصر وقطر حيال التطورات الإقليمية المتسارعة، وتم التأكيد خلال الاتصال على الأهمية البالغة لاستمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مع التشديد على أن المسار السياسي والدبلوماسي يمثل السبيل الوحيد والناجع لحل الأزمة الراهنة.

فى هذا السياق، رحب الوزير عبد العاطي بالقرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالوقف المؤقت للعملية العسكرية الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، بهدف إفساح المجال أمام المساعي الجارية لإنجاز وتوقيع اتفاق نهائي مع إيران.

رؤية مستقبلية لاستدامة الأمن

وأعرب الجانبان عن التطلع لتبني كافة الأطراف المعنية لمواقف تتسم بالمسئولية والحكمة، والارتكان الكامل لخيار الدبلوماسية والمفاوضات والحوار كأداة أساسية لتسوية جميع الشواغل، مؤكدين أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.

فى ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما الدؤوبة والصادقة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بسرعة التوصل إلى اتفاق حول المبادئ العامة بين الجانبين الأمريكى والايرانى تعالج كافة الشواغل، ثم بدء المفاوضات الخاصة بوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ.

كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لدول الخليج الشقيقة وباقى دول المنطقة.

مصر وقطر حرب إيران وزير الخارجية القطري اتفاق أمريكا وإيران النهائي

مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر
