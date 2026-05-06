يستضيف الأهلي السعودي نظيره نادي الفتح، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026.

موعد مباراة أهلي جدة والفتح

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الإنماء).

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر تطبيق “ثمانية الرياضية”، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل الأهلي السعودي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية في صراع المراكز المتقدمة، فيما يأمل الفتح في تحسين موقفه والابتعاد عن مناطق الخطر مع اقتراب نهاية الموسم.

