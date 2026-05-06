

ألقى رجال مباحث الآداب القبض على صانعة محتوى تحمل جنسية إحدى الدول اليوم الأربعاء، بمنطقة التجمع الأول، لقيامها ببث فيديوهات رقص خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطهير الفضاء الإلكتروني من السلوكيات التي تتنافى مع قيم المجتمع.

كواليس رصد فيديوهات الرقص المخلة بالتجمع الأول

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الرسمية تتضمن حركات استعراضية خادشة للحياء بملابس مكشوفة وتلفظها بعبارات مسيئة. وتبين من التحريات أن هذه المقاطع تتنافى تماما مع القيم المجتمعية المصرية وتهدف إلى إثارة الغرائز لجذب أكبر قدر من المتابعين.

علاوة على ذلك، توصلت المعلومات الفنية إلى تحديد مكان تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، حيث تحركت القوة الأمنية المكلفة بالقبض عليها لإنهاء نشاطها الإجرامي الذي هدد الأخلاق العامة عبر شبكة الإنترنت.



اعترافات صانعة المحتوى بهوس المشاهدات والأرباح المالية

نجحت القوات في القبض على المتهمة وبحوزتها هاتفا محمولا، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل قاطعة تؤكد نشاطها ومقاطع الفيديو المشار إليها. وبمواجهتها أمام رجال المباحث، انهارت واعترفت بنشر تلك الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة عبر خاصية الهدايا والمشاهدات.

من جانب آخر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.