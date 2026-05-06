حجزت محكمة مستأنف جنح السادس من أكتوبر بالجيزة استئناف متهمين على حكم حبسهما سنة و6 أشهر في اتهامهما بضرب سائق الفردوس وإتلاف سيارته، وحددت جلسة 20 مايو الجاري للنطق بالحكم.

دفوع الدفاع أمام المحكمة

دفع المستشار حسن يوسف، دفاع المتهمين، بعدم تحقق أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة، استنادا إلى نص المادة 242/1 من قانون العقوبات، إلى جانب المادة 361 الخاصة بجريمة الإتلاف، وفقا لما ورد بأقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة.

وشمل الدفع عدم توافر الركنين المادي والمعنوي في حق المتهمين، مع الإشارة إلى تناقض أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، والطعن على التقرير الطبي المقدم ضمن أوراق القضية.

تفاصيل التصالح في الجلسة

ذكر الدفاع في ختام مرافعته أن المجني عليه تماطل في إجراءات التصالح مع المتهمين، مؤكدا أنه رفض الحصول على نصف مليون جنيه، قبل أن يطلب 600 ألف جنيه قبل الجلسة.

أحكام أول درجة

أصدرت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر، في وقت سابق، حكما بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث سنة واحدة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ عن تهمة الضرب.

كما قضت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث 6 أشهر عن تهمة الإتلاف، مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألف جنيه، مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

كما غرمت المحكمة المتهمة الرابعة 10 آلاف جنيه في واقعة السب والقذف.

تفاصيل الإحالة

أحالت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول بالجيزة، القضية رقم 1370 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمقيدة برقم 351 لسنة 2025، والمتهم فيها موظف بالمعاش وزوجته ونجلاه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين 4 اتهامات، شملت إتلاف سيارة المجني عليه إسماعيل عمدا، والضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح.

التقرير الطبي

كشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على إسماعيل عبد الغني إصابته بكدمات أعلى فروة الرأس، إثر الاعتداء عليه داخل كمبوند الفردوس بأكتوبر، إلى جانب إتلاف سيارته.

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه حضر إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي يوم 13 مارس 2025 الساعة 8.45، وتبين من توقيع الكشف الظاهري وجود كدمات أعلى فروة الرأس، وكدمات بالأذن اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم.

وأكد التقرير أن المصاب يحتاج إلى فترة علاجية أقل من 21 يوما.

