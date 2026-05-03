كشف محمد رشوان المحامي بالنقض، عن تطورات جديدة في القضية المتعلقة بـ هاني شكري، مؤكداً أن الجهات المختصة قررت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية عدد من البلاغات المقدمة ضده من جانب إدارة وجماهير النادي الأهلي.

كواليس شكوي الأهلي وجماهيره ضد هاني شكري

وأوضح رشوان في تصريحات تلفزيونية أن البلاغات تتعلق بإهانة جماهير الأهلي خلال ظهور سابق لهاني شكري في إحدى المناسبات، مشيراً إلى أن النيابة باشرت التحقيقات في نيابة العجوزة قبل أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية بعد تجميع جميع البلاغات المقدمة.

وأضاف أن من بين مقدمي البلاغات مسؤولين داخل النادي الأهلي إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، مضيفاً أنه يتولى الترافع عن بعض مقدمي البلاغات من جماهير النادي بينما يتابع محامون آخرون بقية الإجراءات في القضية.

وتابع رشوان أن هاني شكري خضع للتحقيق خلال الأسبوع الماضي، إذ قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة.

