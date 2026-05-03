"أخطأ ولكن".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن معاقبة السعيد

كتب : محمد خيري

12:51 م 03/05/2026 تعديل في 01:48 م

عبدالله السعيد

علّق وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، على واقعة عبد الله السعيد خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ رغم خبراته الكبيرة.

وخرج عبدالله السعيد غاضبا بعد استبداله في مباراة القمة الماضية، في نهاية الشوط الثاني، ورفض الجهاز الفني التعليق على الواقعة.

وقال عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»: “بالفعل عبد الله السعيد أخطأ، رغم أنه لاعب كبير وهادئ الطباع، ويمتلك خبرات طويلة في مثل هذه المباريات”.

وعلّق على نية إدارة الزمالك توقيع غرامة مالية على اللاعب، قائلًا: “توقيع غرامة 100 ألف جنيه على عبد الله السعيد قرار غير مناسب من وجهة نظري، وكان من الأفضل احتواء اللاعب بدلًا من معاقبته في هذا التوقيت”.

وأضاف: “عبد الله السعيد لاعب كبير وصاحب تاريخ، ويجب التعامل مع الموقف بشكل أفضل، خاصة أننا في مرحلة حاسمة من الدوري، ويتبقى مباراتان فقط، لذلك أنا لست مع توقيع هذه العقوبة حاليًا”.

الزمالك يخسر من الأهلي بثلاثية

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة ثقيلة في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بثلاثية دون رد، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة، مواصلًا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل القبض على الفنانة ياسمينا المصري بتهمة السب والتشهير
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
فرح جماعي وزفة بالجرافة.. غزة تتحدى الاحتلال بالأفراح |فيديو وصور
بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
ابنة وحيد سيف في غيبوبة تامة.. وشقيقها يطلب الدعاء لها
