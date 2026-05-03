مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 2
21:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

"رغم إصابته".. مصطفى فتحي يدعم لاعبي بيراميدز قبل مباراة سيراميكا بالدوري

كتب : يوسف محمد

09:36 م 03/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي بعد جراحة التركوة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي بعد جراحة التركوة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (1)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (3)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز، على حضور المران الجماعي لفريقه اليوم الأحد 3 مايو الجاري، لدعم زملائه قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز "دوري نايل".

ويغيب مصطفى فتحي عن بيراميدز، بسبب تعرضه للإصابة بخلع في الترقوة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام حلوان.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ويحل بيراميدز ضيفا على حساب نظيره سيراميكا، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تفاصيل إصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، أن مصطفى فتحي يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وسيبدأ خلال أسبوع من الآن الجري حول الملعب، بعدما أجرى عملية جراحية بعد خلع في الترقوة تعرض له خلال مباراة حلوان الودية.

وأشار المنيري، أن فتحي سيكون جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، بعد شهر من الآن، بعد التعافي تماما من الإصابة طبقا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب حاليا.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"بعد هاتريك مونت كارلو".. أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال الموسم الحالي

"رحيل 8 لاعبات".. تغييرات في فريق سيدات الزمالك استعدادا للموسم الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى فتحي نادي بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد هاتريك مونت كارلو".. أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال الموسم
رياضة محلية

"بعد هاتريك مونت كارلو".. أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال الموسم
دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
نصائح طبية

عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
"موجودة معايا وبسمعها".. ماذا قال هاني شاكر عن رحيل ابنته دينا بالكانسر؟
أجنبي

"موجودة معايا وبسمعها".. ماذا قال هاني شاكر عن رحيل ابنته دينا بالكانسر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة