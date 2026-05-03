حرص مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز، على حضور المران الجماعي لفريقه اليوم الأحد 3 مايو الجاري، لدعم زملائه قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز "دوري نايل".

ويغيب مصطفى فتحي عن بيراميدز، بسبب تعرضه للإصابة بخلع في الترقوة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام حلوان.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ويحل بيراميدز ضيفا على حساب نظيره سيراميكا، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تفاصيل إصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، أن مصطفى فتحي يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وسيبدأ خلال أسبوع من الآن الجري حول الملعب، بعدما أجرى عملية جراحية بعد خلع في الترقوة تعرض له خلال مباراة حلوان الودية.

وأشار المنيري، أن فتحي سيكون جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، بعد شهر من الآن، بعد التعافي تماما من الإصابة طبقا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب حاليا.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"بعد هاتريك مونت كارلو".. أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال الموسم الحالي

"رحيل 8 لاعبات".. تغييرات في فريق سيدات الزمالك استعدادا للموسم الجديد