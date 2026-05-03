الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 2
21:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

"رحيل 8 لاعبات".. تغييرات في فريق سيدات الزمالك استعدادا للموسم الجديد

كتب : هند عواد

09:13 م 03/05/2026

فريق سيدات الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إجراء العديد من التعديلات والتغييرات في فريق الكرة الناسية بالنادي، استعدادا للموسم المقبل 2026-2027.

رحيل عدد من لاعبات نادي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم رحيل العديد من لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم".

وأضاف: "نورا مندور سترحل عن الفريق بنهاية الموسم، مع نهاية عقدها، بجانب رحيل الثلاثي، حبيبة إسماعيل، مهيتاب حسني ونور الهدى محمد".

وتابع: "سيتم فسخ التعاقد بالتراضي مع كلا من، ملك عادل وحبيبة محمد".

واختتم المصدر تصريحاته: "لن يتم تجديد إعارة الثلاثي، فريدة أمير، وصبا أيمن ومريم مصطفى، الذي تم التعاقد معهم من زد".

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري للسيدات

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات خلال الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 40 نقطة من 30 مباراة بالمسابقة.

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
