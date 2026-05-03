خطف النجم المصري حمزة عبد الكريم، الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته رفقة برشلونة اليوم أمام مونت كارلو بالدوري الإسباني تحت 19 عاما.

وشارك عبد الكريم أساسيا في مباراة شباب برشلونة أمام مونت كارلو بالدوري الإسباني تحت 19 عاما، في اللقاء الذي انتهى لصالح البارسا بتسعة أهداف دون مقابل.

حمزة عبد الكريم يتألق أمام مونت كارلو

ولم يكتف عبد الكريم بمجرد المشاركة فقط في مباراة اليوم أمام مونت كارلو، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، رفقة الفريق الإسباني.

وتوهج النجم المصري في الشوط الأول من اللقاء، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في ربع ساعة فقط، حيث افتتح أهدافه في الدقيقة 16، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27 واختتم عبد الكريم أهدافه في المباراة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة الإسباني

وينتهي عقد حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة الإسباني، بعد أقل من شهرين، حيث يمتلك عقدا مع الفريق الإسباني حتى يونيو المقبل.

وانضم صاحب الـ18 عاما لفريق الشباب ببرشلونة، في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويتواجد عبد الكريم مع برشلونة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق الكتالوني شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من الأهلي.

