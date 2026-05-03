تألق النجم المصري حمزة عبد الكريم لاعب فريق شباب برشلونة، رفقة الفريق الكتالوني، في مباراة الفريق المقامة حاليا أمام مونت كارلو بالدوري الإسباني للشباب.

تألق حمزة عبد الكريم رفقة شباب برشلونة

وشهدت مباراة شباب برشلونة أمام مونت كارلو، إحراز النجم المصري الشاب ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مرمى مونت كارلو.

ويعد هذا الهدف الرابع لصاحب الـ18 عاما مع فريق برشلونة للشباب، منذ الانضمام إليه في يناير من العام الحالي 2026.

تفاصيل انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وكان عبد الكريم انضم إلى فريق شباب برشلونة في يناير الماضي 2026، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، قادما من النادي الأهلي.

وانتقل عبد الكريم للفريق الكتالوني، على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء لصالح الفريق الإسباني بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وحال انتهى لقاء برشلونة أمام مونت كارلو بفوز شباب البارسا، سيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للشباب.

أقرأ أيضًا:

مدينتي وسيليا وجهة البطولات الكبرى بعد نجاح بطولة الجمهورية للاسكواش 2026

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل