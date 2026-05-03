لأول مرة منذ عام 1991.. صادرات النفط الكويتي تسجل "صفر" برميل

كتب : محمود الطوخي

07:23 م 03/05/2026

توقفت صادرات النفط الكويتي الخام تماما خلال شهر أبريل الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة الدولية.

بيانات تانكر تراكرز حول صادرات النفط الكويتي

وكشفت بيانات منصة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع السفن، أن الكويت سجلت صفر صادرات نفطية خلال شهر أبريل الماضي، حيث لم يتم تصدير أي كميات من النفط الخام لأول مرة منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.

ولم تقدم مؤسسة البترول الكويتية أي توضيح رسمي بشأن هذه الأرقام، في حين تؤكد المنصة أن صادرات النفط الكويتي بلغت صفر برميل خلال الشهر الماضي.

مصير الإنتاج وتأثير صادرات النفط الكويتي

أوضحت منصة "تانكر تراكرز" عبر حسابها على منصة إكس أن الكويت لا تزال مستمرة في إنتاج النفط، حيث يتم تخزين جزء من هذا الإنتاج وتحويل جزء آخر إلى منتجات مكررة جرى تصدير بعضها، أما فيما يخص النفط الخام فلم يغادر الأراضي الكويتية حتى الآن وفقا للمعلومات المتاحة.

أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات النفط الكويتي

كانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت حالة القوة القاهرة عدة مرات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، نتيجة تعذر عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

ويعود هذا التعطل إلى التوترات الأمنية والعسكرية المرتبطة بحرب إيران، مما أدى في نهاية المطاف إلى توقف تدفق صادرات النفط الكويتي الخام إلى الأسواق العالمية.

