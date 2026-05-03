توقفت صادرات النفط الكويتي الخام تماما خلال شهر أبريل الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة الدولية.

بيانات تانكر تراكرز حول صادرات النفط الكويتي

وكشفت بيانات منصة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع السفن، أن الكويت سجلت صفر صادرات نفطية خلال شهر أبريل الماضي، حيث لم يتم تصدير أي كميات من النفط الخام لأول مرة منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.

BREAKING: DURING APRIL 2026, KUWAIT EXPORTED ZERO BARRELS OF CRUDE OIL FOR THE FIRST TIME SINCE THE END OF GULF WAR I#OOTT #IranWar #Tankers #Kuwait — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 2, 2026

ولم تقدم مؤسسة البترول الكويتية أي توضيح رسمي بشأن هذه الأرقام، في حين تؤكد المنصة أن صادرات النفط الكويتي بلغت صفر برميل خلال الشهر الماضي.

مصير الإنتاج وتأثير صادرات النفط الكويتي

أوضحت منصة "تانكر تراكرز" عبر حسابها على منصة إكس أن الكويت لا تزال مستمرة في إنتاج النفط، حيث يتم تخزين جزء من هذا الإنتاج وتحويل جزء آخر إلى منتجات مكررة جرى تصدير بعضها، أما فيما يخص النفط الخام فلم يغادر الأراضي الكويتية حتى الآن وفقا للمعلومات المتاحة.

أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات النفط الكويتي

كانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت حالة القوة القاهرة عدة مرات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، نتيجة تعذر عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

ويعود هذا التعطل إلى التوترات الأمنية والعسكرية المرتبطة بحرب إيران، مما أدى في نهاية المطاف إلى توقف تدفق صادرات النفط الكويتي الخام إلى الأسواق العالمية.