الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

"يتواجد به عبد القادر".. مؤمن سليمان مديرا فنيا للكرمة العراقي

كتب : يوسف محمد

06:57 م 03/05/2026
  مؤمن سليمان
  • عرض 6 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 6 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 6 صورة
    مؤمن سليمان المدير الفني لبتروجت
  • عرض 6 صورة
    مؤمن سليمان
  • عرض 6 صورة
    مؤمن سليمان وعمرو فتحي

أعلن نادي الكرمة العراقي، تعيين المدرب المصري مؤمن سليمان مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن فريق الشرطة في الأيام الماضية.

وكان مؤمن سليمان رحل عن تدريب فريق الشرطة العراقي، خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

مؤمن سليمان مديرا فنيا للكرمة العراقي

وكتب فريق الكرمة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المصري مؤمن سليمان مدربا لصقور الغربية".

وسيتولى سليمان تدريب النجم المصري أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق، الذي يتواجد حاليا في صفوف فريق الكرمة العراقي.

أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

وكان عبد القادر انتقل إلى الفريق العراقي في يناير الماضي، قادما من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى يونيو من العام المقبل 2027.

وشارك عبد القادر رفقة الفريق العراقي حتى الآن، في 9 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

مؤمن سليمان الدوري العراقي أحمد عبد القادر

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
