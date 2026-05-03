أعلن نادي الكرمة العراقي، تعيين المدرب المصري مؤمن سليمان مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن فريق الشرطة في الأيام الماضية.

وكان مؤمن سليمان رحل عن تدريب فريق الشرطة العراقي، خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

مؤمن سليمان مديرا فنيا للكرمة العراقي

وكتب فريق الكرمة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المصري مؤمن سليمان مدربا لصقور الغربية".

وسيتولى سليمان تدريب النجم المصري أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق، الذي يتواجد حاليا في صفوف فريق الكرمة العراقي.

أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

وكان عبد القادر انتقل إلى الفريق العراقي في يناير الماضي، قادما من النادي الأهلي، بعقد يمتد حتى يونيو من العام المقبل 2027.

وشارك عبد القادر رفقة الفريق العراقي حتى الآن، في 9 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

