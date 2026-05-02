علق نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على فوز النادي الأهلي أمس على الزمالك بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تحقيق فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

واستعاد المارد الأحمر أمس نغمة الانتصارات، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة قبل الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تصريحات أبو تريكة بخصوص فوز الأهلي على الزمالك

وخلال تواجد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس"، حرص مقدم البرنامج على تهنئته بمناسبة فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية أمس بالدوري.

ورد أبو تريكة على مقدم الاستوديو: "محدش يباركلي على فوز النادي الأهلي على الزمالك أمس بثلاثية في الدوري".

وأضاف: "ميتقلش مبروك وأنا في المركز الثالث، يتقالي مبروك على التتويج بالبطولات فقط، مش على فوز مباراة حتى لو كانت أمام نادي الزمالك".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وتوقف رصيد الفارس الأبيض عقب الهزيمة أمس أمام الأهلي بثلاثية، عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري.

