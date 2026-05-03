أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي استعدادها للحضور إلى مصر، وذلك عقب إعلان محاميها انتهاء النزاع القضائي بينها وبين نقابة المهن الموسيقية.

وكشفت هيفاء وهبي، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حضورها؛ حيث كتبت: "وحشتيني يا مصر.. أشوفكم يوم 5/5".

كما أكد المحامي حاتم حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، استعدادها للعودة لتقديم حفلاتها في مصر، بعد انتهاء أزمة إيقافها بقرار من نقابة المهن الموسيقية.

أزمة هيفاء وهبي.. إلى أين؟



وتوجه "مصراوي" بالسؤال عن موقف نقابة المهن الموسيقية وتطورات الأزمة، خاصة عقب إعلان الفنانة العودة إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مايو.

وأجابت مصادر في النقابة قائلة: "الموقف ما زال كما هو عليه وفق القرار الصادر في مارس 2025، لا يوجد جديد طرأ عليه، ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن المطربة بعد".

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أصدر في مارس 2025 قراراً بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر؛ وذلك بعد التحقيق في الشكوى التي تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقاً.

وتواجه الفنانة هيفاء وهبي اتهامات بالإساءة إلى المصريين في الشكوى المقدمة ضدها.

قرار قضائي ومحضر رسمي



وحرر محامي هيفاء وهبي، في مارس 2026، محضراً رسمياً ضد مجلس نقابة المهن الموسيقية، اعتراضاً على استمرار قرار منعها من الغناء في مصر.

وطالب المحامي النقابة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية، وهو الحكم الذي صدر في ديسمبر 2025.

تفاصيل حفل هيفاء وهبي



وتشارك هيفاء وهبي مع مؤدي أغاني الراب "الشامي" في تقديم حفل غنائي يوم 30 مايو في "بيروت هول"، وهو الحفل الأول لها عقب استئناف نشاطها الفني، بعد توقف الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على المدن اللبنانية.

