مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل جلسة توروب مع هادي رياض بعد بكائه في القمة

كتب- رمضان حسن

11:31 ص 03/05/2026 تعديل في 11:34 ص

هادي رياض لاعب الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر في الأهلي، إن ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول، عقد جلسة خاصة أمس مع المدافع هادي رياض استمرت 15 دقيقة لمعرفة السبب الذي جعل اللاعب يبكي عقب مباراة القمة أمام الزمالك والانتصار فيها بثلاثية نظيفة.

أوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن هادي رياض شرح لمدربه أن تسببه في حصول الزمالك علي ركلة جزاء بعد عرقلته للاعب محمود حمدي الونش ثم فشل حسام عبد المجيد في تسجيلها جعله يبكي لأن الكرة لو كانت دخلت مرمي الأهلي كان سيتعرض لانتقادات حادة من جماهير الفريق الأحمر.

وشدد المصدر، أيضًا أن هادي رياض اعترف للمدرب الدنماركي أنه يمر بضغوط شديدة وتحد خاص مع نفسه للحصول علي فرصة المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة وأن يكون له دور مؤثر مع الفريق.

وشارك هادي رياض في مباراة القمة بدًلا من ياسر إبراهيم الذي غاب للإصابة في الضلوع حيث لم يستطع التحامل علي نفسه واللحاق بالمباراة.

ويستعد الأهلي لملاقاة انبي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة في مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي هادي رياض اخبار الاهلي القمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
أخبار مصر

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
أخبار مصر

السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
زووم

خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
بسبب الرياح والأتربة.. تحذير عاجل من مخاطر اللوحات الإعلانية على الطرق
أخبار مصر

بسبب الرياح والأتربة.. تحذير عاجل من مخاطر اللوحات الإعلانية على الطرق
"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي
رياضة محلية

"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات
بسبب "نظام الطيبات".. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة