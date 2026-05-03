قال مصدر في الأهلي، إن ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول، عقد جلسة خاصة أمس مع المدافع هادي رياض استمرت 15 دقيقة لمعرفة السبب الذي جعل اللاعب يبكي عقب مباراة القمة أمام الزمالك والانتصار فيها بثلاثية نظيفة.

أوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن هادي رياض شرح لمدربه أن تسببه في حصول الزمالك علي ركلة جزاء بعد عرقلته للاعب محمود حمدي الونش ثم فشل حسام عبد المجيد في تسجيلها جعله يبكي لأن الكرة لو كانت دخلت مرمي الأهلي كان سيتعرض لانتقادات حادة من جماهير الفريق الأحمر.

وشدد المصدر، أيضًا أن هادي رياض اعترف للمدرب الدنماركي أنه يمر بضغوط شديدة وتحد خاص مع نفسه للحصول علي فرصة المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة وأن يكون له دور مؤثر مع الفريق.

وشارك هادي رياض في مباراة القمة بدًلا من ياسر إبراهيم الذي غاب للإصابة في الضلوع حيث لم يستطع التحامل علي نفسه واللحاق بالمباراة.

ويستعد الأهلي لملاقاة انبي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة في مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.