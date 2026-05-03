أكد محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق، أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية في الجولة الماضية ليست مفاجئة، في ظل قوة المنافسة بين الفرق الكبرى في الدوري المصري.

وقال محمد إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: “من الطبيعي جدًا أن يتعرض الأهلي للخسارة أمام بيراميدز، فأنت تواجه فريقًا كبيرًا يضم عناصر مميزة، ويملك جودة لاعبين عالية”.

وأضاف أن الزمالك كان الطرف الأفضل فنيًا في مباراة القمة الأخيرة، رغم الخسارة بثلاثية، موضحًا أن الأهداف التي استقبلها الفريق جاءت نتيجة أخطاء دفاعية واضحة، وليس بسبب تفوق فني كامل من المنافس.

وحذر نجم الزمالك السابق من صعوبة المواجهة المقبلة أمام سموحة، مؤكدًا أنها لن تكون سهلة كما يتوقع البعض، وأن الفريق يحتاج إلى أعلى درجات التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

واقعة عبدالله السعيد في مباراة القمة

وتطرق للحديث عن واقعة عبد الله السعيد خلال مباراة القمة، مشيرًا إلى أن خروجه من الملعب أثّر على أداء الفريق، وكان يفضل استمراره، كما أبدى رأيه بأن اللاعب كان الأجدر بتنفيذ ركلة الجزاء بدلًا من حسام عبد المجيد.

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن عبد الله السعيد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن قرار توقيع غرامة مالية عليه من جانب نادي الزمالك لن يؤثر على مستواه أو تركيزه داخل الملعب.