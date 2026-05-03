بثّت القناة الأولى بالتليفزيون المصري حلقة خاصة للباحث بجامعة كامبريدج معز مسعود بعنوان "ربنا موجود"، حيث تأتي الحلقة ضمن خطة تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي يدعو إلى التفكير، ويفتح نقاشات جريئة حول قضايا فكرية مسكوت عنها، وذلك في إطار منضبط تدعمه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني.

وقال البيان إن الحلقة تناولت نقدًا لما يُعرف بـ"الإلحاد الجديد"، مشيرًا إلى أن الملحدين الجدد يعيدون طرح أفكار قديمة دون تقديم إضافات فكرية جديدة، وأن بعض أطروحاتهم تعتمد على نسخ من كتاب برتراند راسل "لماذا لست مسيحياً؟".

كما أوضح أن هناك تحوّلًا في بعض الخطابات الغربية من فكرة "العلم يقود إلى الإيمان" إلى "العلم يقود إلى الإلحاد"، مع الدعوة إلى تأسيس تيار علمي مؤمن يرد على هذه الأطروحات، مع تجنب التطرف الديني واللاديني.

أسئلة حلقة معز مسعود ومحاورها الفكرية

قال البيان إن الحلقة طرحت مجموعة من الأسئلة الوجودية، من بينها: هل يمكن إثبات وجود الله بالعقل؟ هل يتعارض العلم التجريبي مع الدين؟ ولماذا يتجه بعض الناس إلى الإلحاد؟.

وأوضح أن هذه الأسئلة تنطلق من محاولة فهم الإنسان لوجوده ومعنى الحياة.

طرح فلسفي حول الوجود

أشار معز مسعود في الحلقة إلى أن القضية الأساسية تدور حول الإنسان وسر وجوده، موضحًا أن العلم الحديث يفسر "كيف تحدث الأشياء"، لكنه لا يجيب عن "لماذا توجد" أو "ما الغاية منها".

وقال مسعود إن العلاقة بين الإيمان والعلم ليست علاقة صراع، بل يمكن أن تكون علاقة تكامل، موضحًا أن الإيمان لا يلغي التفكير بل يمكن أن يدعمه بالحجج العقلية.

"القطار" والأسئلة الوجودية

أوضح معز مسعود من خلال مثال رمزي قال فيه: تخيل أنك استيقظت فجأة داخل قطار سريع دون معرفة كيف وصلت إليه، وترى الناس من حولك يدخلون ويخرجون دون فهم لما يحدث، مشيرًا إلى أن هذا المثال يشبه الحياة الإنسانية، حيث يجد الإنسان نفسه داخل عالم واسع دون أن يعرف بدايته أو نهايته.

وقال إن الأسئلة الوجودية تشمل: من أين جئنا؟ وهل وجودنا له معنى؟ وهل الحياة عبث أم لها غاية؟.

وأضاف أن بعض الاتجاهات الفكرية ترى أن الإنسان جاء "صدفة" وأن الطبيعة لا تحمل غاية، وهو ما يسبب ما وصفه بـ"الارتباك الفكري".

بداية التساؤلات الفكرية

قال معز مسعود إنه بدأ طرح هذه الأسئلة منذ دراسته الجامعية، حيث تربى في البداية على إجابات دينية واضحة، لكنه واجه لاحقًا أطروحات مختلفة تقول إن العلم هو المصدر الوحيد للمعرفة.

وأشار إلى أن هذه الأطروحات ترفض الإيمان غير القائم على دليل تجريبي، وتدّعي أن الكون بلا معنى أو هدف، وهو ما دفعه للبحث العقلي في هذه القضايا.

آراء علماء وفلاسفة غربيين

كشف البرنامج مداخلات لعدد من العلماء، من بينهم ريتشارد دوكينز، الذي قال إن العلم التجريبي هو الطريق الوحيد لفهم الواقع، وإن أي سؤال عن الكون يجب أن يجيب عنه العلم أو لا إجابة له.

كما أشار اللورد مارتن ريس إلى أن ما يُسمى "الإلحاد الجديد" ليس جديدًا فعليًا، بل هو امتداد لأفكار قديمة مثل برتراند راسل وديفيد هيوم.

نقد المادية والإلحاد العلمي

قال الدكتور سعيد فودة، إن الاعتماد الكامل على التجربة والحس فقط في تفسير الوجود يمثل مشكلة فكرية، مؤكدًا أن العقل قادر على تقديم إجابات تتجاوز التجربة المباشرة.

وأشار إلى أن إنكار البديهيات العقلية يؤدي إلى تناقضات، موضحًا أن الأسئلة الوجودية لا يمكن تجاهلها أو الهروب منها.

رؤى حول معنى الحياة والموت

أوضح البرنامج أن هناك رؤيتين رئيسيتين للحياة: الأولى ترى أن الموت نهاية نهائية بلا معنى، والثانية ترى أن الحياة امتداد لوجود آخر مرتبط بالآخرة، مشيرًا إلى أن تجاهل الأسئلة الوجودية قد يؤدي إلى فقدان المعنى الحقيقي للحياة.

شهادات علمية وطبية

قالت الدكتورة آن كوكسون، إن المادية ليست تفسيرًا كافيًا للوجود الإنساني، مشيرة إلى أن الحياة مليئة بالتحولات المفاجئة التي تكشف هشاشة الإنسان.

كما أوضح الدكتور نايلز إلدردج أن الوعي البشري يمثل امتيازًا فريدًا، وأن تجاهله أو إهماله يعد إهدارًا لهذه النعمة.

الإيمان والعقل في رؤية البرنامج

أشار البرنامج إلى أن الإيمان لا يتعارض مع العقل، بل قد يكون مبنيًا عليه، وأن كثيرًا من المفكرين يرون أن هناك أدلة عقلية على وجود الخالق، موضحًا أن الوعي بالأسئلة الوجودية هو جزء أساسي من بناء الإنسان وفهمه لنفسه.

وأكدت الحلقة على أن النقاش حول الإلحاد والإيمان يحتاج إلى تفكيك علمي وفكري دقيق، وأن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يتم بعقل متجرد وبحث جاد.

وقال معز مسعود إن الهدف هو الوصول إلى إجابات عقلية واضحة للأسئلة الكبرى، بعيدًا عن الانحيازات الفكرية.