مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

أول ظهور وتعليق لأسرة حمزة عبدالكريم بعد انضمامه الأول لمنتخب مصر

كتب : محمد عبد الهادي

10:04 م 28/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    أسرة حمزة عبدالكريم
  • عرض 10 صورة
    1_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبرت أسرة مهاجم مصر الشاب حمزة عبدالكريم، المحترف ضمن صفوف رديف برشلونة، عن سعادتها لإنضمام نجلهم لقائمة الفراعنة لأول مرة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وتواجد حمزة عبدالكريم لأول مرة في مسيرته بقائمة منتخب مصر الأولية لبطولة كأس العالم، ليسجل تواجده الأول مع الفراعنة بعد احترافه في رديف برشلونة.

تصريحات أسرة حمزة عبدالكريم

قالت والدة حمزة عبدالكريم عبر قناة أون سبورت قبل انطلاق مباراة مصر وروسيا: "الحمد لله كلنا فرحانين بانضمام حمزة للمنتخب، وربنا يقدمله اللي فيه الخير، تواجده مع المنتخب ده شرف طبعا لينا ولأي لاعب".

بينما قالت خالته: "ان شاء الله ديما نشوفه من أبطال المنتخب وترفع اسم مصر عاليا، ودايمًا فرحانين بيك".

أما عمة حمزة عبدالكريم فقالت: "أنا فخورة بيه جدًا جدًا لما يقدمه مع فريق شباب برشلونة، وان شاء الله يقدم أفضل ما عنده مع منتخب مصر".

وتابعت: "ان شاء الله يبقي في القائمة النهائية لمصر في كأس العالم، ويرفع راسنا كلها ويبقي فخر مصر كلها".

اقرأ أيضًا:
بعد إصابته.. طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من كأس العالم 2026

راسينج الإسباني يكشف تفاصيل ضم بلال عطية من الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حمزة عبدالكريم كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
رياضة عربية وعالمية

عايزين نعمل تاريخ.. أول تعليق من إبراهيم حسن بعد الفوز علي روسيا
حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
شئون عربية و دولية

حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
ارتفاع مرتقب في أسعار البصل مع اقتراب فتح التصدير للخليج
أخبار مصر

ارتفاع مرتقب في أسعار البصل مع اقتراب فتح التصدير للخليج
إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026