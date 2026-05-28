10 صور ترصد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر

"اعتبروني أجنبي".. أول رد من حسام حسن علي استبعاد مصطفى محمد

عبرت أسرة مهاجم مصر الشاب حمزة عبدالكريم، المحترف ضمن صفوف رديف برشلونة، عن سعادتها لإنضمام نجلهم لقائمة الفراعنة لأول مرة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وتواجد حمزة عبدالكريم لأول مرة في مسيرته بقائمة منتخب مصر الأولية لبطولة كأس العالم، ليسجل تواجده الأول مع الفراعنة بعد احترافه في رديف برشلونة.

تصريحات أسرة حمزة عبدالكريم

قالت والدة حمزة عبدالكريم عبر قناة أون سبورت قبل انطلاق مباراة مصر وروسيا: "الحمد لله كلنا فرحانين بانضمام حمزة للمنتخب، وربنا يقدمله اللي فيه الخير، تواجده مع المنتخب ده شرف طبعا لينا ولأي لاعب".

بينما قالت خالته: "ان شاء الله ديما نشوفه من أبطال المنتخب وترفع اسم مصر عاليا، ودايمًا فرحانين بيك".

أما عمة حمزة عبدالكريم فقالت: "أنا فخورة بيه جدًا جدًا لما يقدمه مع فريق شباب برشلونة، وان شاء الله يقدم أفضل ما عنده مع منتخب مصر".

وتابعت: "ان شاء الله يبقي في القائمة النهائية لمصر في كأس العالم، ويرفع راسنا كلها ويبقي فخر مصر كلها".

اقرأ أيضًا:

بعد إصابته.. طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من كأس العالم 2026



راسينج الإسباني يكشف تفاصيل ضم بلال عطية من الأهلي



