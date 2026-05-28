فجّر مصدر داخل النادي الإسماعيلي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن تهرب 13 لاعبا من الفريق عن مواجهة فاركو، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، المقرر لها اليوم، في ظل الأزمة التي يعيشها “الدراويش” عقب الهبوط إلى دوري المحترفين.

وقال المصدر لـ "مصراوي": "هناك 13 لاعبًا أبلغوا الجهاز الفني بإصابتهم ورفضوا خوض المباراة الأخيرة في الدوري، وتهربوا بحجة عدم جاهزيتهم للمشاركة".

غياب 18 لاعبا عن الجولة الأخيرة

وأوضح المصدر أن الإسماعيلي سيخوض المباراة في ظروف صعبة للغاية، بعد أن وصل عدد الغائبين إلى 18 لاعبًا، وهو ما وضع الجهاز الفني في مأزق كبير قبل اللقاء الختامي للموسم.

وأضاف المصدر: "3 لاعبين فقط يعانون إصابات حقيقية، وسيغيبون عن المباراة بقرار من طبيب الفريق، بالإضافة إلى لاعبين آخرين تم إيقافهما بسبب تراكم الإنذارات".

وتابع: "الجهاز الفني لن يُجبر أي لاعب على ارتداء قميص الإسماعيلي والمشاركة رغمًا عنه".

14 لاعبا في قائمة الإسماعيلي أمام فاركو

وأوضح المصدر أن الإسماعيلي سيكون مضطرًا لخوض مواجهة فاركو بقائمة محدودة تضم 14 لاعبًا فقط، في ظل عدم القدرة على تصعيد عناصر جديدة من قطاع الناشئين، بسبب عدم وجود عقود موثقة لهم في اتحاد الكرة.

ويعيش الإسماعيلي واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعد تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري المحترفين قبل عدة جولات من نهاية المسابقة، في موسم شهد تراجعًا كبيرًا على مستوى النتائج والاستقرار الفني والإداري.

اقرأ أيضا:

تواجد عبدالمنعم وشوبير.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا

أحدهم إصابته خطيرة.. كيف شارك نجوم الكرة في أضاحي العيد؟