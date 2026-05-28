إعلان

ضبط طالبين ظهرا في فيديو استعراض خطير بسيارتين بشوارع السويس

كتب : مصراوي

11:00 م 28/05/2026

تفاصيل فيديو استعراض طالبين في شوارع السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائدى سيارتين "ملاكى" حركات استعراضية بالسويس معرضان حياتهما والمواطنين للخطر.

تفاصيل فيديو السويس

الفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (طالبان - مقيمان بالسويس).

استعراض متهور

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بتاريخ 27 الجارى على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض. وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس فيديو استعراض الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو من عرض فيلم 7Dogs في السعودية بحضور
زووم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو من عرض فيلم 7Dogs في السعودية بحضور
طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
نصائح طبية

طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
شئون عربية و دولية

حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026