تفاصيل فيديو استعراض طالبين في شوارع السويس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائدى سيارتين "ملاكى" حركات استعراضية بالسويس معرضان حياتهما والمواطنين للخطر.

الفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (طالبان - مقيمان بالسويس).

استعراض متهور

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بتاريخ 27 الجارى على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض. وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية.

