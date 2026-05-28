أسوشيتد برس: اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا 60 يوماً.. وطهران تنفي

كتب : عبدالله محمود

09:43 م 28/05/2026 تعديل في 10:24 م

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مسؤول أمريكي أن المفاوضين الإيرانيين يتفقون على تمديد وقف إطلاق النار وبدء المحادثات النووية، في إطار اتفاق مبدئي ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإطلاق محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن ترامب لا يزال بحاجة إلى الموافقة على مذكرة التفاهم الناشئة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي في لحظة بدا فيها وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين متزعزعة.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الجيش الأمريكي إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن أبلغت الكويت عن تعرضها لهجوم عقب ضربة أمريكية استهدفت إيران، في حين يمثل هذا التصعيد الأخير تهديداً للمفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.

بينما نفت مصادر إيرانية لوكالة تسنيم، إنجاز اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، موضحه أن ما يتم تداوله بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن غير صحيح، وأن إيران لم تُبلغ الوسيط الباكستاني حتى هذه اللحظة بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي.

"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
حصل على هدية خاصة.. تفاصيل زيارة محمد رمضان لنادي تشيلسي (فيديو)
تاريخ مواجهات مصر وروسيا قبل مباراة اليوم الودية
استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)
طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
