قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف بيسنت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن المفاوضات مع إيران تسير ببطء وبشكل تدريجي.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الضغط الاقتصادي أجبر الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار بيسنت، إلى أن تقييد حركة الطيران الإيراني لا يشمل زيارة المشاعر المقدسة والحالات الإنسانية.

وأوضح بيسنت، أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع إيران دون فتح مضيق هرمز وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والبرنامج النووي.

ولفت بيسنت، إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع الخطوط الجوية الإيرانية أو تزودها بالوقود أو تبيع تذاكرها.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الأولوية القصوى للرئيس ترامب هي ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي، على أن واشنطن تتحلى بالصبر في التعامل مع إيران، لكن الصبر يمكن أن ينفد، مؤكدًا أن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.