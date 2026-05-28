إعلان

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب يصر على حرية الملاحة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

11:06 م 28/05/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف بيسنت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن المفاوضات مع إيران تسير ببطء وبشكل تدريجي.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الضغط الاقتصادي أجبر الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار بيسنت، إلى أن تقييد حركة الطيران الإيراني لا يشمل زيارة المشاعر المقدسة والحالات الإنسانية.

وأوضح بيسنت، أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع إيران دون فتح مضيق هرمز وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب والبرنامج النووي.

ولفت بيسنت، إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع الخطوط الجوية الإيرانية أو تزودها بالوقود أو تبيع تذاكرها.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن الأولوية القصوى للرئيس ترامب هي ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي، على أن واشنطن تتحلى بالصبر في التعامل مع إيران، لكن الصبر يمكن أن ينفد، مؤكدًا أن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
زووم

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو من عرض فيلم 7Dogs في السعودية بحضور
زووم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو من عرض فيلم 7Dogs في السعودية بحضور
حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
شئون عربية و دولية

حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
نصائح طبية

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
ارتفاع مرتقب في أسعار البصل مع اقتراب فتح التصدير للخليج
أخبار مصر

ارتفاع مرتقب في أسعار البصل مع اقتراب فتح التصدير للخليج

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026