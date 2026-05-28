مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

روسيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

- -
19:00

تنزانيا - 17

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

وادي دجلة

مصر وروسيا ونصف نهائي الفراعنة الصغار.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

كتب : محمد خيري

11:44 ص 28/05/2026

منتخب مصر

يشهد اليوم الخميس 28 مايو 2026، أجندة كروية متنوعة تتصدرها المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الروسي، ضمن استعدادات “الفراعنة” لخوض منافسات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يواجه روسيا

ويخوض المنتخب الوطني اختبارًا قويًا أمام روسيا على ستاد القاهرة الدولي، قبل استكمال برنامج الإعداد بمواجهة منتخب البرازيل خلال المعسكر المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمونديال.

وفي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، يصطدم منتخب مصر للناشئين بنظيره التنزاني في مواجهة قوية بالدور نصف النهائي، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وعلى صعيد الدوري المصري، تُقام عدة مواجهات ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة تحديد الهابطين، حيث يلتقي بتروجت مع الجونة، بينما يواجه طلائع الجيش فريق وادي دجلة، ويلعب الإسماعيلي أمام فاركو.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:

-مصر × روسيا — 9:00 مساءً — عبر قناة ON SPORT
-مصر × تنزانيا (أمم أفريقيا تحت 17 عامًا) — 7:00 مساءً — عبر قناة beIN Sports HD 5
-بتروجت × الجونة — 5:00 مساءً — عبر قناة ON SPORT MAX
-طلائع الجيش × وادي دجلة — 8:00 مساءً — عبر قناة ON SPORT PLUS
-الإسماعيلي × فاركو — 8:00 مساءً — عبر قناة ON SPORT MAX

"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
