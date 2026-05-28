بكين (أ ش أ)

دعت وزارة الدفاع الوطني الصينية، الولايات المتحدة إلى التعامل بأقصى درجات الحذر مع قضية تايوان.. مؤكدة ضرورة التزام الجانب الأمريكي بمبدأ "صين واحدة".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة جيانج بين؛ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ردا على استفسار إعلامي بشأن قيام الولايات المتحدة بتعليق صفقة مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، مع تضمين مليار دولار أمريكي فيما يسمى "مبادرة التعاون الأمني مع تايوان" ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال جيانج إن "معارضة الصين لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية، ثابتة وواضحة".

وحث المتحدث، الجانب الأمريكي على الوفاء بالتعهدات والبيانات التي قطعها للصين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية-الأمريكية والعلاقات العسكرية بين الجانبين.

وأكد ضرورة التزام الجانب الأمريكي بمبدأ "صين واحدة" وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن، وخاصة بيان 17 أغسطس، وتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين.

يذكر أن بيان 17 أغسطس الذي تم توقيعه عام 1982، أعلنت فيه الحكومة الأمريكية أنها "لا تسعى إلى انتهاج سياسة طويلة الأمد لبيع الأسلحة إلى تايوان"، وأنها "تعتزم تقليص مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان تدريجيا، خلال فترة من الزمن، من أجل إيجاد حل نهائي".