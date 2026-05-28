قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير أهالي قطاع غزة تؤكد أن أوهام اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال تراود قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت حماس في بيان لها اليوم الخميس، أن تصريحات وزير جيش الاحتلال تؤكد أن حكومته لم تلتزم فعلياً باتفاق وقف الحرب وتبيت النية للانقلاب عليه.

وأكدت حماس أن تصريحات كاتس تستوجب موقفاً مسؤولاً من مجلس السلام وممثليه ومن الإدارة الأمريكية التي أقرت خطة السلام إلى جانب الدول الضامنة والوسيطة في الاتفاق.