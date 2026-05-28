لأول مرة في مصر.. ظهور كاميرا حكم الساحة في ودية روسيا (صور)

حقق منتخب مصر فوزًا هامًا علي نظيره منتخب روسيا، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

وفاز منتخبنا الوطني بهدف دون رد، سجله اللاعب مصطفي زيكو في الدقيقة 65، لينجح الفراعنة في تحقيق انتصار مهم قبل مونديال 2026.

وبدأ منتخب مصر بتشكيل أمام روسيا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - زيزو - عمر مرموش

ملخص مباراة مصر وروسيا الودية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تمريرات واستحواذ من لاعبي منتخب مصر وسط تراجع للضيوف

الدقيقة 4: هدف ضائع لمنتخب مصر عن طريق إمام عاشور

الدقيقة 6: هجمة خطيرة للمنتخب الروسي وتسديدة تخرج لضربة ركنية.

الدقيقة 8: تسلل علي إمام عاشور بعد انطلاقة من منتصف الملعب

الدقيقة 10: ضغط متواصل للاعبي منتخب مصر علي دفاعات منتخب روسيا.

الدقيقة 13: تريزيجيه يهدر فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية استلمها بتسديدة من المرة الأولي ولكنها مرت خارج المرمي.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من عمر مرموش تمر بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 20: هجمة خطيرة لمنتخب روسيا ودفاعات المنتخب تتصدي وتبعدها

الدقيقة 26: ضربة حرة ثابتة لمنتخب روسيا تنفذ دون خطورة.

الدقيقة: 32: عرضية من الجانب الأيمن لمنتخبنا عن طريق زيزو لكن دفاع روسيا تصدى للكرة

الدقيقة 36: هجمة خطيرة من مرموش ودفاعات المنتخب الروسي تتصدي بنجاح.

الدقيقة 38: تمريرة من مصطفى زيكو إلى عمر مرموش لكن الكرة لم تكن دقيقة وكانت أقوى من اللازم ووصلت سهلة في يد حارس روسيا.

الدقيقة 42: هجمة خطيرة لصالح منتخب مصر بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع روسيا نجح في إبعاد الكرة قبل وصولها إلى مصطفى زيكو، لتتحول إلى ركلة ركنية لصالح الفراعنة.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 45+2: انتهاء صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب مصر وروسيا.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 46: نزول محمد الشناوي في حراسة المرمي بدلًا من مصطفي شوبير مع انطلاقة الشوط الثاني.

الدقيقة 49: هجمة لصالح روسيا وعرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها هاني وخرجت ركنية لصالح روسيا.

الدقيقة 52: توغل من مرموش لكن دفاع روسيا يتصدى للكرة من أمام مرموش وتخرج ركنية.

الدقيقة 63: ركنية لصالح مصر أرسلت داخل منطقة الجزاء ورأسية من ربيعة مرت بجوار مرمى روسيا إلى خارج الملعب.

الدقيقة 65: مصطفي زيكو يسجل الهدف الأول للفراعنة بعد كرة رأسية متقنة أسكنها شباك روسيا.

الدقيقة 72: خروج عمر مرموش ونزول نبيل دونجا بدلًا منه.

الدقيقة 77: الحكم يشهر بطاقة صفراء لدونجا بعد خطأ وتدخل على لاعب روسيا

الدقيقة 85: نزول حمزه عبد الكريم للمباراة في أول ظهور له مع منتخب مصر الأول.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 92: فرصة هدف ثاني لمنتخب مصر بعد متابعة من إبراهيم عادل لكرة ثابتة ولكن دفاعات المنتخب الروسي تبعدها.

الدقيقة 90+6: الحكم يطلق صافرة انتهاء المباراة بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.