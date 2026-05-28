دافع أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد الانتقادات التي طالت قائمة “الفراعنة” المشاركة في كأس العالم 2026، بسبب استبعاد بعض اللاعبين.

ويخوض منتخب مصر حاليًا معسكره التحضيري استعدادًا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تُقام خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

تصريحات ميدو

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تعليقًا على الجدل المثار بشأن اختيارات المنتخب: “مفيش أي لاعب مصري نقدر نقول على حسام حسن إنه مدرب ظالم لأنه مضموش، إلا 3 لاعيبة فقط: محمد صلاح، عمر مرموش وعبد الله السعيد”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: “غير كده، ومع احترامي الكبير لبقية اللاعبين، مفيش لاعب مكسر الدنيا ونقول إزاي ما ينضمش؟ معظمهم قدم موسمًا متواضعًا، وكفاية دفاع عن لاعبين عاديين وجودهم زي عدمه”.

منتخب مصر يستعد لمواجهة روسيا

وتأتي تصريحات ميدو في وقت يستعد فيه منتخب مصر لخوض مواجهة ودية قوية أمام روسيا، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وشهدت قائمة منتخب مصر حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ضم بعض الأسماء، على رأسها مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمد إسماعيل مدافع الزمالك، وهو ما فتح باب الانتقادات تجاه اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

