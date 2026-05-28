استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على الملامح الأساسية لتشكيل “الفراعنة” في المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب روسيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء، الذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري لمتابعة آخر تجهيزات المنتخب قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

تواجد محمد عبدالمنعم في التشكيل الأساسي

واستقر حسام حسن على الدفع بمحمد عبد المنعم أساسيًا، للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

كما يواصل مصطفى شوبير حراسة عرين المنتخب الوطني، في ظل اقتناع الجهاز الفني بالمستوى الذي يقدمه مؤخرًا، بينما يعتمد حسام حسن على عمر مرموش في مركز المهاجم الصريح، مستفيدًا من قدراته الهجومية وتحركاته المتنوعة.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مهند لاشين – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو.

