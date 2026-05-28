أنهت أسرة المجني عليها (ن.ال)، التي قُتلت على يد طليقها بدائرة قسم شرطة العامرية أول، إجراءات استلام جثمانها من مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب صدور تصريح من جهات التحقيق بدفنها.

وجرى نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسها بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والمناظرة الطبية اللازمة لتوثيق الواقعة.

موعد ومكان الجنازة

أعلنت أسرة المجني عليها أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العشاء اليوم الخميس، بمسجد زغلول بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.

وتستعد المدينة لاستقبال جثمان الفقيدة، التي كانت تعمل محامية، وسط حالة من الحزن والترقب لمجريات القضية، التي وقعت يوم وقفة عرفات في ليلة عيد الأضحى، إثر خلافات أسرية استمرت لسنوات بعد انفصال الزوجين.

كواليس جريمة ليلة العيد

تعود الواقعة إلى يوم وقفة عيد الأضحى، حين توجهت المجني عليها إلى مسكن طليقها بدائرة العامرية، لمحاولة تنفيذ حكم قضائي باستلام ابنتها (6 سنوات)، وهو النزاع القائم منذ انفصالهما قبل 5 سنوات.

وكشفت المعاينة الأولية أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، اللذين انفصلا منذ سنوات وتربطهما خلافات متكررة بسبب حضانة الطفلة. وتطور الشجار، حيث قام المتهم بطعن المجني عليها بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف.

ضبط المتهم وإجراءات التحقيق

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، معترفًا بتفاصيل المشاجرة وتعديه على المجني عليها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي تباشر التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

خلاف على الحضانة ينتهي بمأساة.. ضبط متهم بقتل طليقته في الإسكندرية