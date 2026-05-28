استقر مسؤولو نادي الزمالك، بالتنسيق بين مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب والمدير الرياضي جون إدوارد، على إجراء عدد من التغييرات داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، في إطار خطة إعادة ترتيب القائمة بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

ورغم نجاح الزمالك في حصد لقب الدوري خلال الموسم الماضي، فإن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر، وابتعدوا عن حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بإعادة هيكلة الفريق والتخلي عن عدد من الأسماء.

5 راحلين من فريق الزمالك

وشهدت قائمة الراحلين عن الزمالك تواجد 5 لاعبين، بينهم ثنائي محترف، في خطوة تهدف إلى تدعيم الفريق بعناصر جديدة أكثر جاهزية للمنافسة خلال الموسم المقبل.

سيف الجزيري

ويأتي التونسي سيف الدين الجزيري على رأس الأسماء المرشحة للرحيل، بعدما استقر النادي على إنهاء مشواره مع الفريق، في ظل دراسة اللاعب لعدة عروض خليجية لاختيار وجهته المقبلة.

أحمد حمدي وسيف جعفر

كما يتجه الزمالك لعدم تجديد عقد أحمد حمدي، لاعب الوسط الهجومي، الذي انتهى عقده بشكل رسمي، فيما دخلت الإدارة في مفاوضات مع سيف فاروق جعفر من أجل رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

بارون أوتشينج ومحمود جهاد

وضمت القائمة أيضًا الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن للفريق، بعدما خرج من حسابات النادي الفنية، إلى جانب محمود جهاد، الذي لا يزال موقفه قيد الدراسة سواء بتسويقه أو خروجه على سبيل الإعارة.

