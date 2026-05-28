مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

بتروجت

1 2
17:00

الجونة

الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

فاركو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

43 48
20:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

0 0
19:00

تنزانيا - 17

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

روسيا

جميع المباريات

إعلان

بالأسماء.. جون إدوارد يطيح بـ 5 لاعبين من الزمالك بينهم الثنائي المحترف

كتب : محمد خيري

05:08 م 28/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 9 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 9 صورة
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (8)
  • عرض 9 صورة
    استدعاء بارون أوشينج لمنتخب كينيا (2)
  • عرض 9 صورة
    اللاعب محمود جهاد
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر يغادر رفقة بعثة الزمالك إلى الإمارات
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر مسؤولو نادي الزمالك، بالتنسيق بين مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب والمدير الرياضي جون إدوارد، على إجراء عدد من التغييرات داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، في إطار خطة إعادة ترتيب القائمة بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

ورغم نجاح الزمالك في حصد لقب الدوري خلال الموسم الماضي، فإن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر، وابتعدوا عن حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بإعادة هيكلة الفريق والتخلي عن عدد من الأسماء.

5 راحلين من فريق الزمالك

وشهدت قائمة الراحلين عن الزمالك تواجد 5 لاعبين، بينهم ثنائي محترف، في خطوة تهدف إلى تدعيم الفريق بعناصر جديدة أكثر جاهزية للمنافسة خلال الموسم المقبل.

سيف الجزيري

ويأتي التونسي سيف الدين الجزيري على رأس الأسماء المرشحة للرحيل، بعدما استقر النادي على إنهاء مشواره مع الفريق، في ظل دراسة اللاعب لعدة عروض خليجية لاختيار وجهته المقبلة.

أحمد حمدي وسيف جعفر

كما يتجه الزمالك لعدم تجديد عقد أحمد حمدي، لاعب الوسط الهجومي، الذي انتهى عقده بشكل رسمي، فيما دخلت الإدارة في مفاوضات مع سيف فاروق جعفر من أجل رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

بارون أوتشينج ومحمود جهاد

وضمت القائمة أيضًا الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن للفريق، بعدما خرج من حسابات النادي الفنية، إلى جانب محمود جهاد، الذي لا يزال موقفه قيد الدراسة سواء بتسويقه أو خروجه على سبيل الإعارة.

اقرأ أيضا:

خطوة مفاجئة.. نادي جديد يعلن التعاقد مع جوزيه جوميز رسميا

أحدهم إصابته خطيرة.. كيف شارك نجوم الكرة في أضاحي العيد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سيف الجزيري جون إدوارد أحمد حمدي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
نصائح طبية

طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
تاريخ مواجهات مصر وروسيا قبل مباراة اليوم الودية
رياضة عربية وعالمية

تاريخ مواجهات مصر وروسيا قبل مباراة اليوم الودية
"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
مصراوى TV

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
زووم

"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات