حقق فريق فاركو الفوز على نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز فريق فاركو على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الدراويش الأخيرة بالدوري الممتاز بعد تأكد هبوطه رسميًا للقسم الثاني.

سجل ثنائية فاركو اللاعب محمد فخري في الدقائق الـ 20 ، 29 من عمر المباراة بينما سجل حاتم سكر لاعب الإسماعيلي الهدف الأول في الدقيقة الـ1+90.

ترتيب الفريقين في مجموعة الهبوط

يحتل فريق فاركو المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

