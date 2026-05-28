الدوري المصري

طلائع الجيش

0 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

بتروجت

1 2
17:00

الجونة

الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

فاركو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

43 48
20:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

0 0
19:00

تنزانيا - 17

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

روسيا

الإسماعيلي يخسر من فاركو في مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز

كتب : محمد الميموني

08:02 م 28/05/2026
حقق فريق فاركو الفوز على نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز فريق فاركو على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الدراويش الأخيرة بالدوري الممتاز بعد تأكد هبوطه رسميًا للقسم الثاني.

سجل ثنائية فاركو اللاعب محمد فخري في الدقائق الـ 20 ، 29 من عمر المباراة بينما سجل حاتم سكر لاعب الإسماعيلي الهدف الأول في الدقيقة الـ1+90.

ترتيب الفريقين في مجموعة الهبوط

يحتل فريق فاركو المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وروسيا الودية الليلة
"رسالة لمرموش".. 20 صور للحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا الودية
استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
تاريخ مواجهات مصر وروسيا قبل مباراة اليوم الودية
