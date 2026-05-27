"رسالة على جروب واتساب".. يورتشيتش يودع لاعبي بيراميدز

ودع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لاعبي الفريق، تمهيدا لرحيله بعد انتهاء الموسم.

مدرب بيراميدز يرحل عن الفريق

قال مصدر داخل بيراميدز لمصراوي، إن يورتشيتش ودع لاعبي بيراميدز برسالة عبر جروب الفريق على تطبيق "واتس آب".

وأوضح المصدر: "يورتشيتش سيرحل عن بيراميدز في غضون الأيام المقبلة ليبدأ مشوار تدريبي جديد مع نادي النصر الإماراتي".

وأضاف: "عقد يورتشيتش ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم نتفاوض معه ولم نتحدث عن أي تجديد خاصة أن هناك تحفظ شديد داخل النادي على طريقة إدارته للمباريات والتي تسبب في الخروج من دوري الأبطال الأفريقي وعدم الفوز ببطولة الدوري بعيدًا عن التتويج بكأس مصر علي حساب فريق زد إف سي".

