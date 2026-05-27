مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

- -
22:00

رايو فاييكانو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

- -
20:00

نادي تايجرز

جميع المباريات

إعلان

"رسالة على جروب واتساب".. يورتشيتش يودع لاعبي بيراميدز

كتب : هند عواد

12:10 ص 27/05/2026

كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ودع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لاعبي الفريق، تمهيدا لرحيله بعد انتهاء الموسم.

مدرب بيراميدز يرحل عن الفريق

قال مصدر داخل بيراميدز لمصراوي، إن يورتشيتش ودع لاعبي بيراميدز برسالة عبر جروب الفريق على تطبيق "واتس آب".
وأوضح المصدر: "يورتشيتش سيرحل عن بيراميدز في غضون الأيام المقبلة ليبدأ مشوار تدريبي جديد مع نادي النصر الإماراتي".

وأضاف: "عقد يورتشيتش ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم نتفاوض معه ولم نتحدث عن أي تجديد خاصة أن هناك تحفظ شديد داخل النادي على طريقة إدارته للمباريات والتي تسبب في الخروج من دوري الأبطال الأفريقي وعدم الفوز ببطولة الدوري بعيدًا عن التتويج بكأس مصر علي حساب فريق زد إف سي".

اقرأ أيضًا:
غياب بن شرقي والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2026

يوسف بلعمري يزين قائمة المغرب في كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز الوصل الإماراتي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

20 صورة وكلمات مؤثرة.. أمينة خليل في حفل زفاف شقيقتها
زووم

20 صورة وكلمات مؤثرة.. أمينة خليل في حفل زفاف شقيقتها
بعد مزاعم إسرائيلية باغتياله.. من هو محمد عودة القائد العسكري لحماس؟
شئون عربية و دولية

بعد مزاعم إسرائيلية باغتياله.. من هو محمد عودة القائد العسكري لحماس؟
القاهرة 6:19 صباحًا.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات
مصراوى TV

القاهرة 6:19 صباحًا.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.. أمطار تصل القاهرة
أخبار مصر

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.. أمطار تصل القاهرة

سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة
حوادث وقضايا

سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة