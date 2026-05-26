أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، على كافة أنحاء البلا.

ويسود استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة في ساعات الصباح الباكر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون معتدلًا إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، أوضحت الهيئة أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجة عظمى نحو 30 درجة وصغرى 20 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا مع فرص لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا.

وأضاف البيان أن شمال الصعيد يشهد درجات حرارة عظمى تصل إلى 33 درجة وصغرى 23 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتسجل عظمى تصل إلى 37 درجة وصغرى 25 درجة.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك في الساعات المبكرة من الصباح، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ولفتت الهيئة إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.