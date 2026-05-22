مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

لأول مرة من 22 عاما.. حدث استثنائي في الموسم الحالي بمصر

كتب : هند عواد

11:48 ص 22/05/2026
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (18)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (13)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (17)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (14)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (10)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (11)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (12)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (3)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (1)
    بيراميدز (12)_14
    مباراة بيراميدز وسموحة (3)_5
    مباراة بيراميدز وسموحة (9)_9

سجلت الكرة المصرية إنجازا تاريخيا في الموسم الحالي 2025-26، بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بالدوري المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، وتصدر المسابقة بـ56 نقطة.

حدث استثنائي في الكرة المصرية

يعد هذا الموسم الأول في مصر الذي يشهد تتويج ثلاثة أبطال مختلفين للبطولات المحلية، منذ موسم 20004-2005، أي قبل 22 عاما.

وفي بداية الموسم الحالي، توج الأهلي بكأس السوبر المصري، وبعدها حصد بيراميدز لقب كأس مصر، وفي ختام الموسم توج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وفي موسم 2004-2005، توج الأهلي بلقب الدوري المصري، وإنبي بكأس مصر، أما السوبر المصري فكان من نصيب المقاولون العرب.

الزمالك بيراميدز الأهلي الدوري المصري

