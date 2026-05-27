أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج شامل لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، يمتد إلى مختلف المحافظات، ويجمع بين العروض المسرحية والاستعراضية والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار رؤية تستهدف نشر البهجة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية.

وأعلن قطاع المسرح، برئاسة الفنان أيمن الشيوي، عن برنامج عروضه وأنشطته لشهر يونيو 2026، والذي يضم مجموعة متنوعة من العروض المسرحية والاستعراضية على مسارح القاهرة والمحافظات، ضمن خطة وزارة الثقافة لتنشيط الحركة المسرحية وتقديم محتوى فني يجمع بين الترفيه والتنوير.

ويتضمن البرنامج عروض «الملك لير» على المسرح القومي، و«الحلم حلاوة» و«لعب ولعب» بالمسرح القومي للأطفال، و«كاملة مراد» بمسرح القاهرة للعرائس، و«أداجيو.. اللحن الأخير» بمسرح الغد، و«ابن الأصول» بالمسرح الكوميدي، و«سابع سما» بمسرح الشباب، إلى جانب استمرار عروض «سجن اختياري» و«متولي وشفيقة» و«عين في أول الشمال» و«التياترو».

أما عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، فقد أعلن عن تنظيم احتفالية لإحياء ذكرى زكريا الحجاوي يوم 5 يونيو على مسرح السامر، تتضمن توزيع جوائز مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، إلى جانب استمرار أنشطة نادي الفنون وإصدار مجلة «ألوان».

وفي السياق نفسه، كشف المركز القومي للسينما، عن برنامج للعروض السينمائية والأنشطة الثقافية خلال يونيو، يتضمن عروضا لأفلام محمد شعبان وسمير عوف وشادي عبد السلام، إلى جانب فعاليات نادي السينما المستقلة ونادي سينما المرأة.

وفي مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، يتم تقديم العرض المسرحي «زائد واحد»، وتنظيم ملتقى «الثقافة وبناء الإنسان»، إضافة إلى عدد من المعارض الفنية والتشكيلية.

وتنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك سلسلة من الندوات الثقافية والجولات المعرفية، إلى جانب حفل موسيقي لإحياء ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، فيما تقدم مكتبة الحضارة الإسلامية ورشًا فنية وحرفية للأطفال والناشئة طوال شهر يونيو.

وفي الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، يُنظم برنامج فني وترفيهي متنوع خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو، يتضمن ورشا فنية للأطفال، وعروض الأراجوز والماريونت والمهرج، إلى جانب العرض المسرحي «سجين الهواء والورق»، وعروض فرق «بنات وبس» و«كنزنا»، وكورال «بنكمل بعض» لذوي الهمم، بهدف تنمية مواهب الأطفال وإدخال البهجة على الأسر المصرية خلال أيام العيد.